Маршрутное такси сбило пешехода в Мурино

Человек до последнего момента не уходил с дороги.

Во вторник, 28 апреля, 563 маршрутное такси сбило человека на Привокзальной площади в Мурино. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино onlinе".

На кадрах видно, что пешеход стал за общественные транспортам во время движения. В результате, водитель наехал на него в процессе совершения заднего хода. На подмогу сразу подоспели полицейские, оказавшиеся рядом.

Инфорамции о состоянии пострадавшего не поступало.

Ранее мы рассказали о том, что жители Кудрово обеспокоены регулярным сожжением мусора.

Видео: ВКонтакте / 9online