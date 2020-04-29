Маршрутное такси сбило пешехода в Мурино

Во вторник, 28 апреля, 563 маршрутное такси сбило человека на Привокзальной площади в Мурино. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино onlinе".
На кадрах видно, что пешеход стал за общественные транспортам во время движения. В результате, водитель наехал на него в процессе совершения заднего хода. На подмогу сразу подоспели полицейские, оказавшиеся рядом.
Инфорамции о состоянии пострадавшего не поступало.
Ранее мы рассказали о том, что жители Кудрово обеспокоены регулярным сожжением мусора.
Видео: ВКонтакте / 9online
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