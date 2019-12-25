Автобус сбил пешехода на Витебском проспекте

Сегодня, 8 марта, на Витебском проспекте произошла дорожная авария с участием автобуса и пешехода.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошёл около 9 утра рядом с домом №65 по Витебскому проспекту.
Пассажирский автобус сбил пешехода. По словам очевидцев, сначала приехала полиция, а через 5 минут прибыла и скорая помощь.
Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно.
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Фото: ВКонтакте
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