Автобус сбил пешехода на Витебском проспекте

О состоянии пострадавшего пока информации нет.

Сегодня, 8 марта, на Витебском проспекте произошла дорожная авария с участием автобуса и пешехода.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошёл около 9 утра рядом с домом №65 по Витебскому проспекту.

Пассажирский автобус сбил пешехода. По словам очевидцев, сначала приехала полиция, а через 5 минут прибыла и скорая помощь.

Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно.

Ранее мы сообщили, что водитель Audi Q сбила пенсионерку на 1-ой Советской.

Фото: ВКонтакте