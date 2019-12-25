Водитель Audi Q сбила пенсионерку на 1-ой Советской

Женщина получила травмы средней степени тяжести.

7 марта, в субботу, в Центральном районе Петербурга произошла дорожная авария. В результате пострадала пенсионерка. Об этом сообщил телеканал "78".

Около 14:00 у дома № 5 по 1-й Советской улице женщина за рулём Audi Q сбила пенсионерку 60-ти лет. Известно, что наезд был совершен вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получила травмы средней степени тяжести.

Сейчас по факту произошедшего проводят проверку.

Ранее мы сообщили, что на Богатырском женщина попала под колеса автомобиля.

Фото: Pixabay