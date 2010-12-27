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Автобус сбил пенсионерку на Большой Пороховской
Сегодня, 8:29
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nadezhda_sib

Автобус сбил пенсионерку на Большой Пороховской

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Женщина 85-ти лет находится в больнице.

Пенсионерка 85-ти лет угодила под колеса автомобиля. Авария произошла на  повороте со Среднеохтинского проспекта на Большую Пороховскую. Об этом сообщила пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент случился около 20:35 вне зоны пешеходного перехода. Участники группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" предполагают, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. За рулем был водитель 1974-го года рождения.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

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Фото: vk.com/spb_today

Теги: автобус, дтп, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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