Автобус с пассажирами застрял в пургу в сугробе на Сахалине

Тысячи человек остались без электричества на Сахалине.

На Сахалине разбушевалась непогода с метелями, которая нарушила обычную жизнь населения.

ТАСС сообщает, что из-за непогоды на Сахалине нарушилось паромное и авиа сообщение, более 2 000 человек остались без электричества. Школьникам отменили занятия, закрыто несколько автомобильных трасс.

На одной из автодорог ночью застрял рейсовый автобус с 45 пассажирами. Приехавшие на место ЧП спецслужбы не смогли вытащить тяжелое транспортное средство из снежного плена. Было принято решение эвакуировать пассажиров автобуса и разместить их во временном пункте размещения, который развернули в школе с. Взморье, которое находится в 7 километрах от места происшествия.

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Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области