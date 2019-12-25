В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли 4 человека

В Ростовской области на трассе М 4 "Дон" сспогибли 4 человека в ДТП.
Авария произошла в ночь на среду 11 марта на 869-м км трассы М-4 "Дон" в Миллеровском районе. По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro протаранил с впереди иедущий грузовой автомобиль Scania. В результате ДЬП 4 человека погибли, 5 человек доставлены в больницу. На момент аварии в микроатобусе было 9 человек, 8 пассажиров и водтель.
ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП. В полиции не исключают, что водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.
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Фото: ВК, СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ
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Очень нравится Ваш новостной портал, но ребят....Что за ошибки жуткие постоянно? 5 насчитала без труда. Не очень приятно читать =(