В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли 4 человека

В Миллеровском районе на трассе М4 "Дон" столкнулись большергуз и пассажирский автобус.

В Ростовской области на трассе М 4 "Дон" сспогибли 4 человека в ДТП.

Авария произошла в ночь на среду 11 марта на 869-м км трассы М-4 "Дон" в Миллеровском районе. По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro протаранил с впереди иедущий грузовой автомобиль Scania. В результате ДЬП 4 человека погибли, 5 человек доставлены в больницу. На момент аварии в микроатобусе было 9 человек, 8 пассажиров и водтель.

ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП. В полиции не исключают, что водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.

Ранее: Семья с ребенком из России погибли в лобовом ДТП в Гватемале

Фото: ВК, СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ