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В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли 4 человека
Сегодня, 8:29
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MShaffter

В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли 4 человека

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В Миллеровском районе на трассе М4 "Дон" столкнулись большергуз и пассажирский автобус.

В Ростовской области на трассе М 4 "Дон" сспогибли 4 человека в ДТП.

Авария произошла в ночь на среду 11 марта на 869-м км трассы М-4 "Дон" в Миллеровском районе. По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro протаранил  с впереди иедущий грузовой автомобиль Scania. В результате ДЬП 4 человека погибли, 5 человек доставлены в больницу. На момент аварии в микроатобусе было 9 человек, 8 пассажиров и водтель. 

ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП. В полиции не исключают, что водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.

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Фото: ВК, СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ

Теги: дтп с автобусом, новости россии, новости ростовской области, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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Аноним
Сегодня 9:46

Очень нравится Ваш новостной портал, но ребят....Что за ошибки жуткие постоянно? 5 насчитала без труда. Не очень приятно читать =(

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