Автобус с игроками "Бенфики" закидали камнями

Двое футболистов пострадали от осколков стекла.

Пресс-служба "Бенфики" на официальном сайте клуба сообщила об инциденте, в котором пострадали двое игроков.

После матча 26 тура чемпионата Португалии по футболу с "Тонделой" (0:0) автобус с игроками по дороге со стадиона подвергся нападению со стороны неизвестных — его закидали камнями. Полузащитники Андрия Живкович и Юлиан Вайгль получили порезы от осколков стекла. Игроков доставили в больницу, им оказана медицинская помощь.

Также в заявлении отмечается, что "Бенфика" гарантировала полное сотрудничество с властями и призвала их приложить все усилия, чтобы найти преступников.

Ранее мы писали, что Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.

Видео: YouTube / Jose Redondo