Лигу чемпионов могут доиграть в формате "Финала восьми" в Лиссабоне

В таком же формате планируют завершить Лигу Европы.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает упрощенный вариант доиграть еврокубки, прерванные из-за пандемии коронавируса.

По слухам, плей-офф Лиги чемпионов может пройти в формате "Финала восьми". Начиная со стадии четвертьфинала, команды будут бороться за победу в одном матче вместо двух. В таком же формате предлагают провести плей-офф Лиги Европы.

Все оставшиеся игры плей-офф еврокубков могут пройти в Лиссабоне. Также есть варианты с проведением матчей в Мадриде и Мюнхене. Окончательное решение по этому вопросу УЕФА должен объявить 17 июня.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА перенес матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Оба турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

Ранее стало известно, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Германию.