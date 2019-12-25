Автобус задымился и чуть не лишился двигателя на Стачек

В салоне находилось несколько пассажиров, никто не пострадал.

Во вторник, 11 июля, на проспекте Стачек произошло задымление автобуса, переезжавшего трамвайные пути. Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях.

По предварительным данным, во время переезда из транспортного средства чуть не вывалился двигатель из-за повреждения задней части. В салоне находилось несколько пассажиров, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", авария собрала серъёзную пробку на участке проспекта Стачек окрасился от улицы Васи Алексеева до улицы Трефолева.

Ранее мы сообщили о том, что столкновение грузовых автомобилей и легковушки на ЗСД попало на видео.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Анастасия Кондратьева)