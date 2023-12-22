У станции метро "Технологический институт" столкнулись лазурный автобус и трамвай

По информации "Горэлектротранса", авария произошла на Московском проспекте недалеко от 1-й Красноармейской улицы в промежутке между 9:20 и 10:21 утра.

В среду, 15 мая, около станции метро "Технологический институт" в Петербурге произошло столкновение между лазурным автобусом и трамваем, согласно сообщениям свидетелей в социальных сетях.

По информации "Горэлектротранса", авария произошла на Московском проспекте недалеко от 1-й Красноармейской улицы в промежутке между 9:20 и 10:21 утра. При совершении поворота трамваем один состав столкнулся с другим.

К счастью, в результате аварии никто не получил травм. В данный момент ведется расследование обстоятельств происшествия. Трамваи продолжают движение в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что из-за столкновения внедорожника и ГАЗели на Витебском проспекте собралась пробка.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (М. Г. Лавров)