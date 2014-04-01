Водитель автобуса с табличкой "Дети" скончался за рулем недалеко от трассы М-11

Транспортное средство врезалось в дорожный знак.

Во вторник, 30 марта, желтый автобус с табличкой "Дети" попал в ДТП в районе Московского шоссе. По предварительным данным, водитель умер за рулем еще до столкновения. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Автобус врезался в дорожный знак. До платной трассы М-11 оставалось около 500 метров. Полицейские установили, что транспортным средством управлял 58-летний мужчина. Предположительно, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Он случился во время движения. Были ли в автобусе пассажиры — не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео "эффектного" ДТП на Выборгской набережной. Водитель врезался в дорожный знак, в результате чего произошел "взрыв".

Фото: pixabay.com