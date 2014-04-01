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Момент ДТП со "взрывом" на Выборгской набережной попал на видео

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Авария затронула только одну машину, хотя другие двигались поблизости.

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак на разделителе на Выборгской набережной в ночь на 31 марта. Момент "эффектного" столкновения попал на видео.

Водитель двигался в крайней правой полосе на пересечении набережной с улице Фокина. По всей видимости, он не смог оперативно решить, куда ему следовать дальше и оказался посередине — на разделителе. 

В момент столкновения со знаком в воздух поднялось нечто черное. О состоянии водителя пока неизвестно.

Ранее Piter.TV опубликовал момент ДТП с участием общественного транспорта. В центре Петербурга дорогу не поделили автобус и троллейбус. 

Видео: Piter.TV

Теги: видео дтп, дорожный знак, дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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