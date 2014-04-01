Момент ДТП со "взрывом" на Выборгской набережной попал на видео

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак на разделителе на Выборгской набережной в ночь на 31 марта. Момент "эффектного" столкновения попал на видео.
Водитель двигался в крайней правой полосе на пересечении набережной с улице Фокина. По всей видимости, он не смог оперативно решить, куда ему следовать дальше и оказался посередине — на разделителе.
В момент столкновения со знаком в воздух поднялось нечто черное. О состоянии водителя пока неизвестно.
Ранее Piter.TV опубликовал момент ДТП с участием общественного транспорта. В центре Петербурга дорогу не поделили автобус и троллейбус.
Видео: Piter.TV
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