Автобусный маршрут №74 стал самым востребованным в 2019 году

В тройке лидеров оказались также автобусы №27 и №93.

В Петербурге определили самый популярный автобусный маршрут текущего года. В лидеры рейтинг ГУП "Пассажиравтотранс" вышел автобус №74, который перевез 8,7 миллионов пассажиров за год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Транспорт соединяет Фрунзенский и Центральный районы города, следуя от Малой Балканской улицы до площади Пролетарской Диктатуры. В будни на работу выходят 35 автобусов. Также победитель на колесах стал очередным участником направлений "Культурного маршрута". Во время поездки пассажиры с наушниками и смартфонами могут послушать рассказ о застройке Фрунзенского района, извозчиках и создании отечественной кинопленки.

"Серебро" взял маршрут №27, курсирующий в центре Петербурга, третье место с минимальным отставанием взял маршрут №93 от Приморского до Калининского района. У каждого из победивших автобусов цифра перевезенных пассажиров установилась на отметке более чем в 8 миллионов людей.

Ранее мы рассказывали, что сотый автобус начнет ездить с Васильевского острова до Балтийского вокзала.

Фото: Piter.TV