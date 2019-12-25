Автобус № 530 между Всеволожском и Петербургом возобновит услуги льготного проезда

Расписание не затронут никакие изменения.

В четверг, 16 июля, автобус № 530, следующий между микрорайоном Всеволожска Котово поле и Финляндским вокзалом начнет работать по регулируемому тарифу. Информация об этом появилась в ВК-сообществе " ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™".

Таким образом, все граждане, имеющие право на льготный проезд, снова смогут им воспользоваться. При этом расписание транспорта и интервал работы останутся неизменным.

Жители могут обратиться в Управление Ленинградской области по транспорту по телефону: 539-41-73 с любым интересующим вопросом относительно маршрута.

Ранее мы рассказали о том, что московский район Петербурга оборудуют перехватывающими велопарковками.

Фото: vsevolozhsk_vk