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Автобус № 530 между Всеволожском и Петербургом возобновит услуги льготного проезда
Сегодня, 15:24
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lizapoluda

Автобус № 530 между Всеволожском и Петербургом возобновит услуги льготного проезда

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Расписание не затронут никакие изменения.

В четверг, 16 июля, автобус № 530, следующий между микрорайоном Всеволожска Котово поле и Финляндским вокзалом начнет работать по регулируемому тарифу. Информация об этом появилась в ВК-сообществе " ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™".
Таким образом, все граждане, имеющие право на льготный проезд, снова смогут им воспользоваться. При этом расписание транспорта и интервал работы останутся неизменным.
Жители могут обратиться в Управление Ленинградской области по транспорту по телефону: 539-41-73 с любым интересующим вопросом относительно маршрута.
Ранее мы рассказали о том, что московский район Петербурга оборудуют перехватывающими велопарковками.

Фото: vsevolozhsk_vk

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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