Автобус №4 изменит маршрут из-за ремонта дороги на проспекте Большевиков

Автобусы, которые отправляются от метро "Улица Дыбенко", направятся в объезд по проспекту Большевиков, улице Тельмана, Дальневосточному проспекту, проспекту Большевиков и далее по своей трассе.

В выходные дни, 14 и 15 мая, автобус №4 изменит маршрут из-за дорожных работ на участке проспекта Большевиков от Народной улицы до Дальневосточного проспекта.

Как рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок", автобусы, которые отправляются от метро "Улица Дыбенко", направятся в объезд по проспекту Большевиков, улице Тельмана, Дальневосточному проспекту, проспекту Большевиков и далее по своей трассе.

Ранее в Петербурге несколько автобусов 14 мая изменили маршрут. Автобусы №№ 375, 383 и 384 изменили маршрут. Так, автобусы №№ 375 и 383 поедут по Московскому переулку, далее по Госпитальной улице, Пушкинской улице, Конюшенной улице, Московской улице, Оранжерейной улице.

Фото: Piter.tv

