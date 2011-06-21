Автобус №324 свяжет станцию метро "Шушары" и Колпино

На новый маршрут выйдут низкопольные автобусы с системами информирования пассажиров и кондиционерами

Новый автобусный маршрут № 324 запустят от живых кварталов Колпино и совхоза имени Тельмана до станции метро "Шушары". Он заменит коммерческую маршрутку К-201.

На новый маршрут выйдут низкопольные автобусы с системами информирования пассажиров и кондиционерами. Они будут отправляться от конечных станций ежедневно с 5:30 до полуночи с интервалами 13-15 минут в часы пик и 18-20 минут в остальное время.

Отмечается, что оплатить проезд можно будет всеми видами проездных билетов (включая льготные). По "Подорожнику" стоимость проездного билета составит 40 рублей.

Ранее мы писали, что в Ленобласти появится водный маршрут до Кобоны. В деревне появится новый причал, который сможет принимать не только маломерные суда, но и большие теплоходы и крупный транспорт.

Фото: Piter.tv

