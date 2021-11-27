В Ленобласти появится водный маршрут до Кобоны

В деревне появится новый причал, который сможет принимать не только маломерные суда, но и большие теплоходы и крупный транспорт.

Стало известно, что в Ленобласти планируется создать новые маршруты, направления и причалы. Об этом рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк, передает "Peterburg2".

Так, местные власти совместно с Минтрансом РФ займутся проектом Кобоны. По планам, Кобона станет финальной точкой исторического водного маршрута по Ладоге. В деревне появится новый причал, который сможет принимать не только маломерные суда, но и большие теплоходы и крупный транспорт. Сейчас малые глубины не позволяют туда завести круизный флот.

Отметим, что через Кобону проходила Дороги жизни.

Ранее в Парголово затопило улицы. Женщина отметила, что власти не реагируют на проблему.

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