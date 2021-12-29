От Купчино до Маршала Жукова будет ходить новый автобус №256

С 1 апреля в городе появится пересадочный тариф.

С 1 июня на юге Петербурга запустят новый автобусный маршрут. Он заменит маршрутки К89 и К216. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Автобус будет курсировать между станцией метро "Купчино" и проспектом Маршала Жукова. Он будет проезжать Звездную улицу, Пулковскую улицу, улицу Орджоникидзе, Краснопутиловскую улицу, Ленинский проспект, бульвар Новаторов и улицу Стойкости.

Интервал движения общественного транспорта составит 8-12 минут в будние дни, 12-20 минут — в выходные. Автобус будет выходить на линию в 05:30, а завершать работу — в 0:25. Вместимость автобусов составит 50 пассажиров.



В комитете отметили, что с 1 апреля при оплате картой "Подорожник" на наземном транспорте начнёт действовать пересадочный тариф "60 минут". Первая поездка обойдется в 40 рублей, вторая — 10 рублей. За третью и четвертую можно будет не платить, если они уложатся в 60 минут.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что от "Московской" до Павловска будет ходить новый автобус.

Фото: Piter.tv