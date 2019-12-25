В маршрут петербургского автобуса №199 внесены изменения

Организован подъезд транспорта к подъезжает к метро "Гражданский проспект".

В маршрут №199 на севере Петербурга добавили остановку у станции метро "Гражданский проспект" для повышения транспортной доступности. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Отметим, что автобус следует от станции метро "Парнас" до улицы Ушинского, а затем курсирует по проспекту Просвещения, Гражданскому проспекту вплоть до конечной остановки "Железнодорожная станция Ручьи".

Изменения внесены в участок маршрута между Учительской улицей и улицей Ушинского.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга предложили Комтрансу вместо безбилетников искать автобусы.

Фото: Piter.TV