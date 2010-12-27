Автобус №176 с понедельника изменит маршрут

Новая трасса общественного транспорта повысит доступность социальных объектов Калининского района.

С понедельника, 1 июля, автобус №176 изменит свой маршрут, сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранс".

Автобусы в направлении от Суздальского проспекта будут следовать по своей трассе до Светлановского проспекта, а далее поедет с остановками на улице Веденеева, Тихорецком проспекте, улице Академика Байкова и улице Вавиловых. Далее автобус поедет по своей трассе.

Такие изменения призваны повысить доступность социально значимых объектов, расположенных в Калининском районе: НИИ им. Р.Р. Вредена и Елизаветинской больницы.

Ранее на Piter.TV: экологичные автобусы с марта по июнь перевезли 280 тысяч пассажиров.

Фото: avtobus.spb.ru