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Автобус №176 с понедельника изменит маршрут
Сегодня, 21:43
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EvaRaskol

Автобус №176 с понедельника изменит маршрут

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Новая трасса общественного транспорта повысит доступность социальных объектов Калининского района.

С понедельника, 1 июля, автобус №176 изменит свой маршрут, сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранс".

Автобусы в направлении от Суздальского проспекта будут следовать по своей трассе до Светлановского проспекта, а далее поедет с остановками на  улице Веденеева, Тихорецком проспекте, улице Академика Байкова и улице Вавиловых.  Далее автобус поедет по своей трассе.

Такие изменения призваны повысить доступность социально значимых объектов, расположенных в Калининском районе: НИИ им. Р.Р. Вредена и Елизаветинской больницы.

Ранее на Piter.TV: экологичные автобусы с марта по июнь перевезли 280 тысяч пассажиров.

Фото: avtobus.spb.ru

Теги: автобус, изменение маршрута
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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