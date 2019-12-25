Маршрут петербургского автобуса №158 изменится на полторы недели в связи с проведением выставки в порту

Посадка и высадка пассажиров не будет осуществляться на остановках "Морской вокзал №2" и "Морской вокзал №1".

В период с 3 по 12 июля автобус №158 перестанет останавливаться у Морского вокзала из-за проводимого там мероприятия. Об этом сообщил Telegram-канал "Организатора перевозок".

Посадка и высадка пассажиров не будет осуществляться на остановках "Морской вокзал №2" и "Морской вокзал №1" в связи с выставкой, организованной в порту.

Петербуржцам и гостям города порекомендовали планировать свой маршрут заранее и следить за актуальными изменениями.

Ранее мы сообщили о том, что работы на улице Коллонтай изменят маршруты восьми автобусов.

Фото: Piter.TV