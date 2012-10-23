Работы на улице Коллонтай изменят маршруты восьми автобусов

Ограничения продлятся 3 дня.

С понедельника, 3 июля, на улице Коллонтай начнут действовать новые ограничения движения общественного транспорта. Восемь популярных маршрутов автобусов будут курсировать по объездным путям в связи с проведением на улице ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Так, речь идёт об автобусных маршрутах №№ 12, 118, 140, 161, 164, 255А, 264 и 288. Все они следуют по участку от Дальневосточного проспекта до улицы Лопатина.

Представители "Организатора перевозок" уточнили, что ограничения продлятся 3 дня, с 3 по 5 июля.

Ранее мы сообщили о том, что на время перекрытия Ленинского проспекта 8 маршрутов общественного транспорта поедут в объезд.

Фото: Piter.TV