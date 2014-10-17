На время перекрытия Ленинского проспекта 8 маршрутов общественного транспорта поедут в объезд

Изменения будут действовать до 5 утра понедельника.

Утром воскресенья 25 июня, движение транспорта на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев временно ограничили. В связи с этим были изменены автобусов № 2А, 83, 142, 203, 226, 239, 243 и 300. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В частности, автобусы №2А в оба направления проследуют по улице Маршала Захарова, Балтийскому бульвару, улице Маршала Казакова, улице Доблести, Ленинскому проспекту и по действующей трассе (в оба направления). Маршрут №83 перенаправлен от "Кировского завода" (конечная остановка) по действующей трассе до улицы Маршала Захарова. Затем он продолжится по Балтийскому бульвару, улице Маршала Казакова и улице Доблести. Маршрут №142 будет временно пролегать от конечной остановки "Счастливая улица" по действующей трассе до улицы Маршала Захарова, а далее поедет по Балтийскому бульвару, улице Маршала Казакова, улице Доблести. Наконец, маршрут автобуса №203 затронет проспект Героев, улицу Маршала Захарова, Балтийский бульвар, Ленинский проспект, проспект Патриотов и далее пройдёт по действующей трассе.

Изменения продлятся до 5:00 26 июня.

Ранее мы сообщили о том, что на Литейном проспекте ограничат движение в начале недели.

Фото: Piter.TV