Видео из Нью-Йорка: Автомобиль протаранил Trump Plaza

Пострадал один человек, который находился в вестибюле отеля.

В Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк) автомобиль протаранил башню Трампа.

Сообщается, что автомобиль врезался и протаранил вестибюль высотного отеля Trump Plaza. В результате происшествия пострадал человек, который во время происшествия находился в вестибюле отеля. Уже известно, что наезд был непреднамеренным.

Trump Plaza в Нью-Рошелле насчитывает 40 этажей и был сдан в эксплуатацию в 2005 году. Местные СМИ опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, что поврежденный автомобиль стоит посреди вестибюля фешенебельного отеля.

Видео:FOX 10 Phoenix