Авто наехало на остановку и человека в Астрахани

Сразу после происшествия мимо проехала скорая помощь.

В понедельник, 11 сентября, на Якобинской улице в Астрахани произошло жёсткое ДТП: иномарка Mitsubishi Lancer, которой управляла 20-летняя девушка, сбила 66-летнего мужчину и порушила остановку общественного транспорта. Кадры с места аварии публикует телеканал "360".

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, седан вылетел с проезжей части на тротуар, в результате чего и произошло столкновение с пешеходом, а также обрушение остановки. Примечательно, что в момент ДТП мимо проезжала машина скорой и другой автомобиль, ни одни из которых не остановился (по крайней мере, этого не зафиксировала видеозапись).

Пострадавший доставлен в больницу с различными травмами. Городская госавтоинспекция проводит административное расследование.

Ранее мы сообщили о том, что в Дмитрове у школьницы в руках задымился телефон на перемене.

Видео: телеканал "360"