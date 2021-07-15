Авто наехало на остановку и человека в Астрахани

В понедельник, 11 сентября, на Якобинской улице в Астрахани произошло жёсткое ДТП: иномарка Mitsubishi Lancer, которой управляла 20-летняя девушка, сбила 66-летнего мужчину и порушила остановку общественного транспорта. Кадры с места аварии публикует телеканал "360".
Судя по записи с камеры видеонаблюдения, седан вылетел с проезжей части на тротуар, в результате чего и произошло столкновение с пешеходом, а также обрушение остановки. Примечательно, что в момент ДТП мимо проезжала машина скорой и другой автомобиль, ни одни из которых не остановился (по крайней мере, этого не зафиксировала видеозапись).
Пострадавший доставлен в больницу с различными травмами. Городская госавтоинспекция проводит административное расследование.
Ранее мы сообщили о том, что в Дмитрове у школьницы в руках задымился телефон на перемене.
Видео: телеканал "360"
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