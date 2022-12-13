АвтоВАЗ назвал цену новой Lada Vesta NG

Старт официальных продаж запланирован на конец мая.

Базовый седан Lada Vesta NG в комплектации Comfort будет стоить от 1 239 900 рублей. Об этом рассказало издание 110km.

В список стандартного оборудования новой Vesta вошла светодиодная оптика, две подушки безопасности, ABS, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес. Предлагаются моторы с мощностью 90 или 106 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с пятиступенчатой "механикой".

Старт официальных продаж запланирован на конец мая.

Ранее Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. В апреле экспорт китайских автомобилей достиг 376 тысяч единиц.

Фото: Lada