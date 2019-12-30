Вена выдала Москве обвиняемого в убийстве 21-летней давности

До недавних пор о местонахождения подозреваемого не было известно.

В среду, 15 января, обвиняемый в убийстве Гарр Григорянц был экстрадирован из Австрии в Россию. Его подозревают у убийстве, совершенном 21 год назад.

Об экстрадации Григорянц сообщили в Генпрокуратуре РФ. Узнав о месте нахождения подозреваемого в июне 2019 года Москва запросила у Вены выдать ей обвиняемого. Запрос был удовлетворен в декабре прошлого года.

По версии следствия Григорянц в 1998 году убил своего знакомого в в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края. После этого он скрылся и до недавних пор его местонахождении не было известно.

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