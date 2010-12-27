Австралийские ученые заявили о пользе кофе для сердца

Постоянное употребление кофе может снизить частоту аритмий.

Исследователи из австралийского Института Бейкера (Baker Heart and Diabetes Institute) в Мельбурне выяснили, что постоянное употребление кофе может снизить частоту аритмий.

Учёные провели эксперименты при участии более чем 220000 человек. Специалистами была проанализировано наличие связи между частотой нарушений предсердных и желудочковых ритмов сердца и периодами потребления кофеина. Как оказалось, что при регулярном употреблении кофе, значительно сокращается количество сердечных аритмий.

Заявляют специалисты и про зафиксированные случаи негативного влияние на организм кофеина, но упоминаются исключительно единичные случаи. Общие выводы указывают на стимулирующее воздействие кофеина на нервную систему, а так же возможности блокировки влияния аденозина, которым и провоцируется фибрилляция предсердий.

Отмечается, что у пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда и получали в среднем 353 миллиграмма кофеина в сутки, нормализовалась частота сердечных сокращений.

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