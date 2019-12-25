Для получения объективных данных достаточно шести раков.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что австралийские раки проверят качество воды в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал".

В ведомстве отметили, что с начала летнего периода в Северной столице "на службу" заступили краснопалые раки. Они будут проверять качество воды. Отмечается, что если качество этой воды ухудшится, то рак непременно это почувствует и изменит своё поведение.

Для соответствующей службы достаточно шести раков.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург получил в собственность три путепровода.

Фото:Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"