  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Австралийские раки проверят качество воды в Петербурге
Сегодня, 17:20
101
IRINA_CHALKINA

Австралийские раки проверят качество воды в Петербурге

0 0

Для получения объективных данных достаточно шести раков.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что австралийские раки проверят качество воды в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал".

В ведомстве отметили, что с начала летнего периода в Северной столице "на службу" заступили краснопалые раки. Они будут проверять качество воды. Отмечается, что если качество этой воды ухудшится, то рак непременно это почувствует и изменит своё поведение. 

Для соответствующей службы достаточно шести раков.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург получил в собственность три путепровода.

Фото:Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии