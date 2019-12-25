Дополнительные рейсы запустят со 2 августа.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что в августе из Пулково увеличится количество рейсов в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Дополнительные рейсы запустят со 2 августа. "РусЛайн" планирует выполнять прямые рейсы дважды в неделю. Так, горожане смогут улететь из Пулково в Нижний Новгород во вторник и воскресенье самолетами Bombardier CRJ-100/200 вместимостью в 50 мест.

Отмечается, что цена на билеты составит от 4 900 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы после открытия границ первым делом отправятся в Таллин.

Фото:pixabay