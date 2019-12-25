Дополнительные рейсы, ежедневные и дважды в неделю, введут две авиакомпании.

С начала августа в Петербург полетит больше самолетов из Геленджика: число перелетов еженедельно составит порядка 70 штук. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Геленджика.

Отмечается, что авиакомпания "Победа" запустила ежедневные рейсы между двумя городами. Вылет из Пулково запланирован на 10.40, время в пути составит чуть меньше трех часов. Обратный вылет выполняется в 14.35. С 18 августа к перелетам присоединится компания Smartavia, которая введет дополнительные рейсы между Геленджиком и Петербургом по вторникам и четвергам. Вылет из Пулково состоится в 14.40, обратный – в 18.50.

В аэропорту подчеркнули, что перелеты в Петербург особенно популярны у жителей Геленджика после Москвы. С начала года данным направлением воспользовались около 17 000 человек.

Ранее мы писали, что Wizz Air UK вернет рейсы из Петербурга в Лондон с 19 августа.

Фото: Piter.TV