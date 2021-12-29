Авиарейсы между Петербургом и Тамбовом задержали на сутки из-за непогоды

Сильный ветер и снегопад отменили рейсы из Петербурга в Тамбов в 7:00 14 января, а также в обратном направлении в 16:55.

В пятницу, 14 января, из-за непогоды два авиарейса Петербургом и Тамбовом задержали на сутки. Об этом сообщили на страницу "Пулково" в социальной сети "Вконтакте".

Сильный ветер и снегопад отменили рейсы из Петербурга в Тамбов в 7:00 14 января, а также в обратном направлении в 16:55.

По данным ТАСС, аэропорт Тамбова отменил, и прием, и отправку всех самолётов из-за погодных условий до субботы. Добавим, что рейсы Москва-Тамбов и Тамбов-Москва отменены.

Ранее более 100 иностранцев пытались сбежать из России в Европу в период новогодних праздников. Им придется выплатить штраф, а также принудительно покинуть Россию.

Фото: Piter.tv

