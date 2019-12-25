Авиасообщение стартует с 17 июня и продлится до 18 октября.

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что прямые авиарейсы из Новокузнецка в Петербург возобновятся. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Спиченково.

Известно, что из Пулково самолеты будут вылетать по средам и воскресеньям в 1:30 по московскому времени. При этом из Новокузнецка боинги отправятся в Северную столицу в среду и воскресенье в 11:00.

Авиасообщение возобновят с 17 июня. Планируется, что по этому графику самолеты будут летать до 18 октября.

Ранее мы сообщали о том, что автозавод Nissan возобновляет производство автомобилей после 1,5 месяцев простоя.

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