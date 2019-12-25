  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автозавод Nissan возобновляет производство автомобилей после 1,5 месяцев простоя
Сегодня, 9:18
50
nadezhda_sib

Автозавод Nissan возобновляет производство автомобилей после 1,5 месяцев простоя

0 0

Однако на заводе можно ожидать сокращений.

С сегодняшнего дня, 18 мая, автозавод Nissan в Петербурге вновь начнет работать в две смены. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на официального представителя компании. 

По возможности часть сотрудников также останется на удаленной работе. Для остальных на предприятии усилили меры по борьбе с распространением коронавируса, а именно ― медицинский контроль и обеспечение средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Также на предприятии нанесли специальную разметку для сохранения социальной дистанции, проводится дезинфекция помещений. 

Работа конвейера на заводе была приостановлена 30 марта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на заводе Nissan в Петербурге сократят четверть сотрудников.

Фото: пресс-служба Nissan 

 

Теги: nissan, автозавод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии