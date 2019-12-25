Автозавод Nissan возобновляет производство автомобилей после 1,5 месяцев простоя

Однако на заводе можно ожидать сокращений.

С сегодняшнего дня, 18 мая, автозавод Nissan в Петербурге вновь начнет работать в две смены. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на официального представителя компании.

По возможности часть сотрудников также останется на удаленной работе. Для остальных на предприятии усилили меры по борьбе с распространением коронавируса, а именно ― медицинский контроль и обеспечение средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Также на предприятии нанесли специальную разметку для сохранения социальной дистанции, проводится дезинфекция помещений.

Работа конвейера на заводе была приостановлена 30 марта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на заводе Nissan в Петербурге сократят четверть сотрудников.

Фото: пресс-служба Nissan