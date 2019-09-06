Эксперты предложили взвешивать пассажиров перед авиарейсами

При точных данных веса пассажира авиакомпании смогут рассчитать точное количество авиационного керосина для совершения рейса.

Британская компания Fuel Matrix предложила авиакомпаниям ввести систему взвешивания пассажиров. Специалисты уверены, что полученные данные помогут снизить расход топлива. Об этом сообщил The Sun.

При точных данных веса пассажира авиакомпании смогут рассчитать точное количество авиационного керосина для совершения рейса. Это в свою очередь уменьшит выбросы углекислого газа в окружающую среду.

На данный момент авиакомпании используют средние данные о весе пассажиров и зачастую заливают топливо с большим запасом. Компания Fuel Matrix уже начала переговоры с перевозчиками. Взвешиваться пассажиры будут добровольно, информация разглашаться не будет.

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Видео: YouTube/ AutismWestMidlands