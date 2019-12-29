Экипаж направляется в зону Персидского залива.

Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море. Американцы прошли через Гибралтар и направляются в Персидский залив. Об этом сообщили аналитики из Marine Traffic, которые занимаются отслеживанием координат кораблей. Информацию предоставили "РИА Новости".

Известно, что на борту USS Eisenhower находятся 48 бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet. Корабль движется в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto и USS Vella Gulf. Его также сопровождают эсминцы DESRON 26 USS Stout, USS James E. Williams и USS Truxton.

По данным военных США, они проводят операцию по обеспечению безопасности в международных водах. Экипаж сменит группу авианосца Harry S. Truman. Она дежурит вблизи Оманского залива.

Ранее Россия поставит США еще четыре двигателя для ракет Antares.

Видео: YouTube/CVN69 IKE