Авиакомпания "Wizz Air" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Венгрию

Первый рейс отправляется 6 сентября из Пулково в Будапешт.

С 6 сентября венгерская авиакомпания "Wizz Air" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Будапешт. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Рейсы будут доступны для путешественников по понедельникам и пятницам. В планах в октябре и ноябре увеличить число рейсов.

С 3 октября ожидаются рейсы из Лондона по средам и воскресеньям. Также авиакомпания планирует 1 ноября возобновить рейсы из Петербурга в Софию (столицу Болгарии). Авиасообщения будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Ранее мы писали, что авиакомпания "Smartwings" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Прагу.

Фото: Piter.tv