Улететь из аэропорта Пулково в аэропорт Лутон можно будет три раза в неделю.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что Авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы из Пулково в Лондон. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Пулково уже открыло бронирование билетов на своём официальном сайте.

Отмечатся, что после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса этот лоукостер будет летать из Пулково по 14 новым направлениям.

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