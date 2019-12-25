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Авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы из Пулково в Лондон
Сегодня, 10:03
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IRINA_CHALKINA

Авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы из Пулково в Лондон

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Улететь из аэропорта Пулково в аэропорт Лутон можно будет три раза в неделю.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что Авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы из Пулково в Лондон. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Пулково уже открыло бронирование билетов на своём официальном сайте. 

Отмечатся, что после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса этот лоукостер будет летать из Пулково по 14 новым направлениям. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев, переболевших COVID-19, отправят в санатории.

Фото:pixabay

Теги: авиакомпания wizz air, лондон, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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