  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Авиакомпания "Россия" заплатит 340 тысяч за пролитый на пассажирку чай
Сегодня, 8:17
159
nadezhda_sib

Авиакомпания "Россия" заплатит 340 тысяч за пролитый на пассажирку чай

0 0

Суд определил сумму моральной компенсации - 40 тысяч рублей.

Авиакомпании "Россия" придется заплатить 40 тысяч рублей в качестве моральной компенсации их пассажирке, а также 300 тысяч рублей по договору страхования ответственности авиаперевозчика. На женщину бортпроводник пролил горячий чай. Московский районный суд Петербурга взыскал сумму за моральный ущерб. Об этом сообщила 9-го июля сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. 

Стало известно, что пострадавшая просила 100 тысяч рублей в счет моральной компенсации, но требование удовлетворили лишь частично. 

Инцидент произошел на борту самолета, который летел по направлению Пунта-Кана - Москва осенью 2018 года. Бортпроводник разлил на пассажирку Юлию Ивакину горячий чай. Она получила ожоги.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар на подлодке в Баренцевом море произошел из-за экспериментального аккумулятора

Фото: pixabay.com

Теги: авиакомпания россия, бортпроводник, горячий чай
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии