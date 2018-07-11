Авиакомпания "Россия" заплатит 340 тысяч за пролитый на пассажирку чай

Суд определил сумму моральной компенсации - 40 тысяч рублей.

Авиакомпании "Россия" придется заплатить 40 тысяч рублей в качестве моральной компенсации их пассажирке, а также 300 тысяч рублей по договору страхования ответственности авиаперевозчика. На женщину бортпроводник пролил горячий чай. Московский районный суд Петербурга взыскал сумму за моральный ущерб. Об этом сообщила 9-го июля сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Стало известно, что пострадавшая просила 100 тысяч рублей в счет моральной компенсации, но требование удовлетворили лишь частично.

Инцидент произошел на борту самолета, который летел по направлению Пунта-Кана - Москва осенью 2018 года. Бортпроводник разлил на пассажирку Юлию Ивакину горячий чай. Она получила ожоги.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар на подлодке в Баренцевом море произошел из-за экспериментального аккумулятора.

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