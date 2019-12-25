Авиакомпания "Россия" выполнит рейсы из Петербурга в Париж на новогодние праздники

Перевозчик уточнил, что рейсы пользуются высоким спросом.

В новогодние праздники, 3 и 9 января 2021 года, авиакомпания "Россия" выполнит рейсы из Петербурга в Париж. В пресс-службе компании уточнили, что это связано с периодом высокого спроса.

Из Петербурга самолет отправится в 10 часов утра по Москве, прибудет в Париж в 11:35 по местному времени, обратный рейс вылетит из Парижа в 12:35 и прибудет в Северной столице в 17:45 по московскому времени. Пассажиров перевезут на Airbus A319.

Сейчас попасть во Францию могут отдельные пассажиры, в том числе граждане Франции, дипломаты и консулы. Путешественники, кроме детей до 11 лет, должны предъявить перед посадкой на рейс справку об отсутствии коронавируса.

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