Авиакомпания "Россия" в Петербурге может получить пять "Суперджетов"

Самолеты 2019 выпуска пока эксплуатирует "Аэрофлот".

Авиакомпания "Россия" может получить пять самолетов "Сухой Суперджет" в текущем году, воздушные судна направят в Петербург. Об этом сообщает ресурс FrequentFlyers.ru со ссылкой на свои источники.

Кроме того, данные с портала госзакупок подтверждают тендер на покупку сервисного оборудования для обслуживания таких самолетов в Северной столице, а в марте может начаться обучение бортпроводников на новый тип воздушного судна.

Сейчас "Суперджеты" 2019 года выпуска, готовящиеся к передаче, эксплуатируются в "Аэрофлоте". Вскоре судна перекрасят в цвета авиакомпании "Россия", красный и белый, и назовут в честь городов России. В самой авиакомпании передачу "Суперджетов" пока не комментируют, ссылаясь на еще не подписанные документы.

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