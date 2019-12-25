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Авиакомпания "Россия" решила взять в лизинг еще 1 SSJ-100
Сегодня, 15:48
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OlegLN

Авиакомпания "Россия" решила взять в лизинг еще 1 SSJ-100

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На этой неделе перевозчик уже объявлял о намерении пополнить парк двумя такими самолетами.

Авиакомпания "Россия" (Санкт-Петербург) решила взять в операционный лизинг ближнемагистральный отечественный самолет SSJ-100. Авиаперевозчик разместил закупку, целью которой является определение лизингодателя лайнера.

SSJ "Россия" намерена получить в ноябре или декабре текущего года. Планируется, что он будет в эксплуатации 12 лет.

Предельная сумма лизинговых платежей – 1,683 млрд рублей. Заявки от потенциальных партнеров авиакомпания принимает до 29 октября.

Ранее, на этой неделе, Piter.tv сообщало о планах "России" приобрести еще два таких самолета.

АК "Россия" входит в группу "Аэрофлот", парк ее воздушных судов состоит из 26  Airbus и 28 Boeing.

Фото: scac.ru

 

Теги: ssj-100, авиакомпания россия, лизинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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