Авиакомпания "Россия" открыла чартерные рейсы из Пулково в Дубай

Ближайшие рейсы планируются на 6, 13, 20 и 27 декабря.

Авиакомпания "Россия" объявила об открытии еженедельных чартерных рейсов из Петербурга в Дубай. Как рассказали в пресс-службе компании, перелеты из Пулково в Объединенные Арабские Эмираты будут осуществляться по воскресеньям.

Первый рейс под номером FV5659 состоится уже 6 декабря, еще несколько ближайших дат – 13, 20 и 27 декабря. Отмечается, что к перелетам допустят только те категории пассажиров, кому разрешены путешествия в условиях нынешних эпидемиологических ограничений по коронавирусу.

Время в пути на самолетах Boeing 737 составит примерно шесть часов, из Пулково самолеты будут вылетят в 00.10, обратные рейсы из Дубая назначены на 8.15. В авиакомпании напомнили, что иностранцам, прибывающим в Дубай, необходимо предъявлять справку с отрицательными результатами ПЦР-теста на COVID-19. Этот анализ нужно сдавать не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в ОАЭ. Подробнее об этом перевозчик рассказывает на официальном сайте.

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Фото: Piter.TV