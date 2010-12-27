Авиакомпания "Россия" не будет финансировать перевозки пассажиров "ВИМ-АВИА"

Авиакомпания "Россия" опровергла информацию о финансировании перевозки пассажиров "ВИМ-АВИА".

26 сентября авиакомпания "Россия" официально опроевргла информацию о том, что полеты "ВИМ-АВИА" из "Внуково" будет финансировать "дочка" "Аэрофлота" - авиакомпания "Россия". Данную информацию опубликовали в газете "Ведомости" ссылаясь на анонимный источник.

Напомним, авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Базируется она в двух регионах: Санкт-Петербурге и Москве, а также имеет филиалы Ростове-на-Дону и Оренбурге. Авиакомпания "Россия" считается одним из самых любимых и популярных брендов петербуржцев, официальный перевозчик ФК "Зенит". Маршрутная сеть авиакомпании в летнем сезоне 2017 состоит из более 120 направлений.

Ранее мы сообщали, что пассажиров "ВИМ-Авиа" перевезут семь компаний.