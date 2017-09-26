"ВИМ-Авиа", последние новости: пассажиров "ВИМ-Авиа" перевезут семь компаний

Авиакомпания "Вим-Авиа" попала в новости из-за заявления о том, что у нее закончились деньги на перевозку пассажиров. Прокуратура начала проверять ситуацию, подозревая мошенничество.

Проблемы у "ВИМ-Авиа" начали намечаться еще в начале сезона отпусков. Время от врмени перевозчик задерживал рейсы на длительное время. В понедельник, 25 сентября, компания официально заявила ,что больше не имеет средств для своей работы. Компания отменила все чартерные рейсы. "ВИМ-Авиа" также заявила. Что специалисты ведут переговоры с финансовыми структурами, которые могли бы обеспечить выход из сложной ситуации. Также компания рассчитывает на поддержку государства и партнеров туристического рынка.

Между тем прокуратура накануне начала проверку перевозчика. А следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".



МИНТРАНС ОТКАЗАЛСЯ ОТ БЕССМЫСЛЕННОЙ ГОСПОДДЕРЖКИ "ВИМ-АВИА"



Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что никакая господдержка уже не поможет "ВИМ-Авиа". По его словам, компания уже практически прекратила свою работу.

Как рассказал заместитель министра транспорта Валерий Окулов, долг "ВИМ-Авиа" точно превышает 500 миллионов рублей. При этом он уточнил, что цифры пока плавают. Первоначально речь шла о "Домодедово", где перевозчик задолжал около 500 миллионов. Но сейчас речь идет о других объемах. И для Минтранса сейчас важно понять размеры бедствия.

При этом никаких госгарантий по кредитам авиакомпания пока не запрашивала.



ЗАСТРЯВШИХ ПАССАЖИРОВ "ВИМ-АВИА" УВЕЗЕТ "РОССИЯ"



Минтранс и Росавиация приняли решение о приостановке чартерных перелетов "ВИМ-Авиа". Как международных, так и внутренних. В ведомстве заявили, что перевозчик больше не может свои обязательства перед пассажирами.

"При этом перевозчик собственными либо привлеченными силами выполнит свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании "ВИМ-Авиа", - написали на сайте министерства транспорта.

"ВИМ-Авиа" вызвалось самостоятельно вывезти всех туристов, застрявших в местах отдыха с билетами на руках. В ближайшие два дня будет согласован график перелетов.

Аэропорт "Домодедово" отказался принимать самолеты перевозчика из-за внушительного долга с его стороны. Вместо него 29 самолетов авиакомпании примет "Внуково". Также появилась информация, что финансировать перевозки пассажиров будет дочерняя компания "Аэрофлота" - "Россия".

Уже известно, что превозками пассажиров займутся "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер", "Якутия". Представители этих перевозчиков согласились на выдвинутые условия, озвученные на совещание по урегулированию ситуации с перевозками пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Фото: Instagram / eterekhina, darya_dale7, sergo9531

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