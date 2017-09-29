Главбуха "ВИМ-Авиа" отправили под домашний арест

Накануне Басманным судом до 25 ноября под домашний арест была отправлена главный бухгалтер компании "ВИМ-Авиа". Женщина обвиняется в хищении денежных средств пассажиров.

Как сообщает "Росбалт", накануне под домашний арест до 25 ноября Басманный суд отправил главного бухгалтера компании "ВИМ-Авиа", которая обвиняется в хищении денежных средств пассажиров.



В четверг, 28 сентября в Следственном комитете сообщили, что гендиректор «ВИМ-Авиа» и главный бухгалтер компании были задержаны по делу против авиаперевозчика. Помимо этого, следствие подтвердило тот факт, что совладельцы компании скрылись за рубежом.