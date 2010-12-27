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Ространснадзор: мы напряженно смотрим на деятельность некоторых авиакомпаний
Сегодня, 21:44
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TretyakovaS
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Ространснадзор: мы напряженно смотрим на деятельность некоторых авиакомпаний

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Накануне глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что после краха "ВИМ-Авиа" в зоне риска находятся от шести до десяти российских авиакомпаний.

Накануне глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что после краха "ВИМ-Авиа" в зоне риска находятся от шести до десяти российских авиакомпаний. Об этом пишет "Росбалт".

По словам Басаргина, Ространснадзор "напряженно" относится к некоторым авиакомпаниям. Названия компаний он упоминать не стал.

Напоминаем, что в конце сентября компания "ВИМ-Авиа" сообщила о прекращении всех чартерных программ ввиду нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами.  Задержки рейсов из российских и зарубежных аэропортов затронули тысячи пассажиров.

Ранее мы сообщали, Ситуация с "ВИМ-Авиа" может повториться: ряд компаний находится в зоне риска

Теги: вим авиа , новости россии
Категории: Новости России

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