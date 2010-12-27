Ространснадзор: мы напряженно смотрим на деятельность некоторых авиакомпаний

Накануне глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что после краха "ВИМ-Авиа" в зоне риска находятся от шести до десяти российских авиакомпаний.

Накануне глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что после краха "ВИМ-Авиа" в зоне риска находятся от шести до десяти российских авиакомпаний. Об этом пишет "Росбалт".



По словам Басаргина, Ространснадзор "напряженно" относится к некоторым авиакомпаниям. Названия компаний он упоминать не стал.



Напоминаем, что в конце сентября компания "ВИМ-Авиа" сообщила о прекращении всех чартерных программ ввиду нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Задержки рейсов из российских и зарубежных аэропортов затронули тысячи пассажиров.

Ранее мы сообщали, Ситуация с "ВИМ-Авиа" может повториться: ряд компаний находится в зоне риска