Минтранс РФ: Долги "ВИМ-Авиа" составляют более 10 млрд рублей

Долги авиакомпании "ВИМ-Авиа" составляют более 10 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Как сообщает "Росбалт", министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что долги авиакомпании "ВИМ-Авиа" составляют более 10 млрд рублей.



По словам Соколова, около 7 млрд компания должна финансовым организациям, 1,5 млрд аэропортам и органам организации воздушного движения. 3 млрд - долг "ВИМ-Авиа" перед иностранными аэропортами. Также министр не исключил претензии со стороны лизинговых компаний.

Стоит напомнить, что 25 сентября из-за долгов перед поставщиками топлива и перед аэропортами "ВИМ-Авиа" отменила чартерные рейсы.