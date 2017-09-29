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Проблемы "ВИМ-Авиа" критично не отразятся на работе "Пулково" из-за окончания сезона

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Аэропорт "Пулково" не сильно пострадает из-за закрытия авиакомпании "ВИМ-Авиа". В основном из-за того, что проблемы перевозчика пришлись на конец высокого сезона.

Коммерческий директор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Евгений Ильин заявил, что проблемы авиакомпании "ВИМ-Авиа" не скажутся критично на показателях петербургского аэропорта.

В "Пулково" "ВИМ-Авиа" был одним из значимых игроков в двух направлениях: турецком (рейсы в Анталью и Даламан) и китайском (Пекин и Шанхай). Но проблемы компании и полное завершение ее деятельности пришлось на конец высокого летнего сезона.

При этом в воздушной гавани ожидают, что к следующему сезону освободившиеся места займут другие авиаперевозчики.

Проблемы "ВИМ-Авиа" не отразятся на росте пассажиропотока в 2017 году. К концу года "Пулково" планирует перевезти 16 миллионов человек. Это на 20% больше прошлогоднего показателя.

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Теги: вим авиа , новости петербурга , новости питера , новости спб , пулково
Категории: Новости СПб

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