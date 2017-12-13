Авиакомпания "Победа" запустила прямой маршрут в Кёльн

Сегодня стартовал первый международный рейс из Санкт-Петербурга.

Сегодня, 17 февраля, лоукостер "Победа" начал летать из Пулково в Кельн. Сообщает пресс-служба российской низкобюджетной авиакомпании.

Сегодня из Пулково вылетел первый лоукостер в германский Кёльн. По этому случаю, сотрудники авиакомпании организовали "сладкий" стол прямо в аэропорту и поздавили пассажиров первого рейса в Германию

До 24 марта рейсы будут осуществляться по средам и субботам, после 26 марта — по понедельникам и пятницам. Рейсы будут выполнять на судах Boeing 737-800.

В воскресенье, 18 февраля, начнутся полёты по еще одному международному маршруту – в Пизу (Италия). Среди новых зарубежных направлений "Победа" также планирует запустить с 28 марта два рейса в неделю в Тбилиси (Грузия) и аналогичное количество рейсов с 18 апреля — в Гюмри (Армения). Летом, со 2 июня лоукостер начнёт летать в Жирону (Испания).

Piter.TV 26 декабря сообщал, что лоукостер "Победа" начнёт летать в Кёльн и Пизу.

Фото: ВКонтакте / Авиакомпания "Победа"